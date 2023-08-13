Перечислены вещи, которые нельзя хранить в ванной

Блогер Кэролайн Соломон с ником @neat.caroline рассказала о вещах, которые нельзя хранить в ванной. Об этом она сообщила в своем ролике в TikTok.

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В первую очередь, Соломон посоветовала не ставить в ванную комнату рамки с фотографиями и не вешать картины, а также не ставить духи. Эти предметы могут испортиться из-за влажности.

Также не стоит оставлять в ванной халаты, лекарства и лаки для ногтей. Так, например, в халатах скапливаются бактерии, которые размножаются из-за влажности и тепла. Это может привести к появлению неприятного запаха и порче ткани.

Не стоит ставить в ванную комнату и деревянную мебель. Блогер отметила, что она может деформироваться из-за влаги, которая скапливается в ванной комнате.