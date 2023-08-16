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Химик раскрыл способы использования водки в быту

Химик Николай Васильев рассказал о том, как можно использовать крепкий алкоголь в быту. Об этом сообщает News.ru.

Химик раскрыл способы использования водки в быту
© Unsplash

По словам эксперта, водка может заменить дезинфицирующее средство или жирорастворитель. По его словам, жиры хорошо растворяются в органических веществах, к которым как раз и относится этот вид спиртного. Однако жидкость не подойдет для очистки плиты или сковороды, так как в этом случае нужны специальные средства.

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Водку можно использовать для обезжиривая поверхности перед тем, как начать ее обрабатывать. Однако перед этим нужно попробовать ее на небольшом участке. Иногда в водку могут добавлять соль и сахар для вкуса, в таком случае она оставит разводы. Также спиртным можно продезинфицировать руки, если под рукой больше ничего нет.

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