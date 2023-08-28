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Эксперты рассказали, как избавить вещи от неприятного запаха после стирки

Для того, чтобы вещи после стирки приятно пахли и ассоциировались исключительно со свежестью, важно соблюдать несколько простых правил. Они опубликованы в блоге Марты Стюарт.

Эксперты рассказали, как избежать неприятного запаха после стирки
© Unsplash

Во-первых, следует регулярно чистить стиральную машину. Отмечается, что это нужно делать это либо 1 раз в месяц, либо каждый раз по прошествии 30 стирок.

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Во-вторых, не стоит стирать большое количество вещей разом. Оптимальнее будет загрузить барабан таким образом, чтобы сверху оставалось несколько сантиметров свободного пространства.

Также не стоит забывать о кондиционере и шерстяных шариках для сушки белья с каплей эфирного масла. По мнению экспертов, использование этих средств также придет свежести вещам.

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