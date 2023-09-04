Скучает ли кошка, оставаясь одна, и стоит ли заводить ей друга? Этот вопрос волнует многих хозяев, которые не хотят травмировать питомца.

Принятие решения о второй кошке в доме — это ответственный шаг для хозяина.

Прежде всего, необходимо убедиться, что ваша кошка готова к появлению нового животного в доме. Стоит учитывать, что это достаточно эгоистичные животные, им не очень хочется делить территорию и бороться за внимание хозяина с кем-то еще.

Если кошка агрессивна или с опаской относится к новым людям и животным, то лучше отказаться от этой идеи. Если же вы уверены в том, что ваша кошка положительно воспримет нового соседа, то можно приступать к поиску.

При первой встрече кошек необходимо быть очень осторожным и наблюдать за ними. Возможно, им потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть друг к другу.

Завести вторую кошку – это замечательная идея, но только при условии, что вы готовы к этому. Не забывайте, что каждая кошка имеет свой характер и потребности, поэтому необходимо учитывать их при выборе второго питомца.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Nedzvedskaya.