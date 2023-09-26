Как понять, что собака чувствует себя одиноко: видео
Собаки – социальные животные, нуждающиеся в общении. Когда о них не заботятся, их физическое и психическое здоровье начинает ухудшаться.
Как понять, что собаке скучно и одиноко?
Если вы заметили, что ваш питомец стал спать больше обычного, или просто лежит с открытыми глазами, то это явный признак того, что ему не хватает внимания.
Когда собаке скучно и одиноко, она также может потерять аппетит и стать вялой, количество игр тоже снизиться. Это особенно нехарактерно для молодых собак.
Убедитесь, что вы уделяете своему питомцу достаточно времени в день, чтобы он жил счастливой и энергичной собачьей жизнью.
Также старайтесь покупать новые игрушки для своего питомца, чтобы он мог с удовольствием играть с ними.
Об этом рассказали в видео на странице @Gaw.gaw.school.
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