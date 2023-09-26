Собаки – социальные животные, нуждающиеся в общении. Когда о них не заботятся, их физическое и психическое здоровье начинает ухудшаться.

Как понять, что собаке скучно и одиноко?

Если вы заметили, что ваш питомец стал спать больше обычного, или просто лежит с открытыми глазами, то это явный признак того, что ему не хватает внимания.

Когда собаке скучно и одиноко, она также может потерять аппетит и стать вялой, количество игр тоже снизиться. Это особенно нехарактерно для молодых собак.

Убедитесь, что вы уделяете своему питомцу достаточно времени в день, чтобы он жил счастливой и энергичной собачьей жизнью.

Также старайтесь покупать новые игрушки для своего питомца, чтобы он мог с удовольствием играть с ними.

Об этом рассказали в видео на странице @Gaw.gaw.school.