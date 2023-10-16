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Агроном Горбунова рассказала, как сохранить саженцы до следующего сезона

Сохранить саженцы, которые вы не успели посадить этой осенью, не проблема, уверена агроном Елена Горбунова.

Агроном рассказала, как сохранить саженцы до следующего сезона
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В беседе с “Аргументами и фактами” она рассказала, что можно использовать прикоп, чтобы растения дожили до следующего сезона.

Необходимо поместить саженцы в траншеи, идеально подойдут ямки, которые остались после освободившихся грядок. Важно, чтобы земля была сухой и не заливалась талыми водами весной. Глубина ямки должна составлять не более полуметра, а длина зависит от количества саженцев, которые нужно складывать друг от друга на расстоянии порядка двадцати сантиметров.

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По рекомендации агронома, перед помещением саженцев в траншею нужно оставить их в чистой воде на 3-4 часа. По прошествии времени необходимо достать их из воды и отрезать все поломанные корни и наросты. Перед укладкой в траншеи нужно перевязать ветки, но не сильно, чтобы при разрастании они не развалились.

После этих приготовлений можно приступать к размещению саженцев в траншеях. По словам эксперта, важно, чтобы корни смотрели на север, а стволы – на юг. Необходимо присыпать саженцы землей на двадцать сантиметров и обильно полить водой, дождаться, когда все высохнет, а потом добавить еще один слой земли. Такой способ поможет прикопу пережить заморозки.

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