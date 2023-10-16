Агроном рассказала, как сохранить саженцы до следующего сезона

Сохранить саженцы, которые вы не успели посадить этой осенью, не проблема, уверена агроном Елена Горбунова.

© pxhere

В беседе с “Аргументами и фактами” она рассказала, что можно использовать прикоп, чтобы растения дожили до следующего сезона.

Необходимо поместить саженцы в траншеи, идеально подойдут ямки, которые остались после освободившихся грядок. Важно, чтобы земля была сухой и не заливалась талыми водами весной. Глубина ямки должна составлять не более полуметра, а длина зависит от количества саженцев, которые нужно складывать друг от друга на расстоянии порядка двадцати сантиметров.

По рекомендации агронома, перед помещением саженцев в траншею нужно оставить их в чистой воде на 3-4 часа. По прошествии времени необходимо достать их из воды и отрезать все поломанные корни и наросты. Перед укладкой в траншеи нужно перевязать ветки, но не сильно, чтобы при разрастании они не развалились.

После этих приготовлений можно приступать к размещению саженцев в траншеях. По словам эксперта, важно, чтобы корни смотрели на север, а стволы – на юг. Необходимо присыпать саженцы землей на двадцать сантиметров и обильно полить водой, дождаться, когда все высохнет, а потом добавить еще один слой земли. Такой способ поможет прикопу пережить заморозки.