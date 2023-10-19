Блогерша рассказала, как быстро избавиться от конденсата в доме

Блогерша поделилась лайфхаком, как быстро избавиться от конденсата в доме
TikTok-блогерша рассказала, как избавиться от конденсата в доме при помощи двух повседневных вещей. Об этом сообщает The Mirror.
По словам девушки, этим лайфхаком с ней поделилась мать. Все, что вам потребуется – соль или наполнитель для кошачьего туалета.
Девушка показала, что если насыпать поваренную соль в пластиковый контейнер, она впитает влагу. Точно так же, если вы наполните старые носки или колготки кошачьим наполнителем, а после разложите их по дому, они будут выполнять ту же функцию, что и осушитель.
Соль следует заменить после того, как она станет комковатой и влажной. Кошачьему туалету нужно устроить «тест на хлюпанье» через неделю, и если он действительно слипся от влаги, его нужно будет также поменять.
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