В соцсетях появился новый тренд с туалетной бумагой в холодильнике

Туалетную бумагу можно использовать не только по ее прямому назначению. Об альтернативных вариантах рассказали блогеры. Лайфхаком делится Mirror.

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Пользователи TikTok записывают ролики, в которых кладут рулоны туалетной бумаги в холодильник. И делают они это не просто так.

По словам блогеров, рулон туалетной бумаги отлично впитывает неприятные запахи, которые могут появиться в холодильнике. Один из тиктокеров отмечает, что этим лайфхаком успешно пользуются сотрудники на кухнях ресторанов в гостиницах.

Раз в три-четыре недели рулон туалетной бумаги в холодильнике необходимо менять на новый, советуют блогеры.