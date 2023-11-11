Женщина сняла половицы и сделала "страшное" открытие
Жительница Австралии решила снять старые половицы, поскольку они намокли. Ей хотелось выяснить, почему это произошло. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на Yahoo News.
Когда женщина сняла половицы, ее напугало то, что она увидела. Фотографией она поделилась в местной группе и попросила высказать предположения, что же это такое.
Несколько человек поделились мыслями, а некоторые даже пошутили, что ее дом выглядит так, будто участвует в съемках сериала Netflix «Очень странные дела».
Другие комментаторы сказали, что они «искренне напуганы» загадочным черным веществом. Ближе всех к истине оказались те, кто предположил, что это может быть мицелий, слизевик или корни деревьев.
Эксперт из государственного гербария в Брисбене сказал, что это «определенно не похоже на традиционную форму» и отметил, что это отдаленно похоже ризоморфы (нитчатые структуры грибов) Armillaria (опята).
Другой эксперт - миколог Хайке Ноймайстер-Кемп - уверен, что это грибной мицелий, скорее всего, из базидиомицетов. Он добавил, что грибок не опасен, хотя со временем из него может вырасти поганка или гриб, если его не удалить.