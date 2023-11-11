Женщина сняла половицы и сделала "страшное" открытие

Жительница Австралии решила снять старые половицы, поскольку они намокли. Ей хотелось выяснить, почему это произошло. Об этом пишет издание Mirror со ссылкой на Yahoo News.

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Когда женщина сняла половицы, ее напугало то, что она увидела. Фотографией она поделилась в местной группе и попросила высказать предположения, что же это такое.

Несколько человек поделились мыслями, а некоторые даже пошутили, что ее дом выглядит так, будто участвует в съемках сериала Netflix «Очень странные дела».

Другие комментаторы сказали, что они «искренне напуганы» загадочным черным веществом. Ближе всех к истине оказались те, кто предположил, что это может быть мицелий, слизевик или корни деревьев.

Эксперт из государственного гербария в Брисбене сказал, что это «определенно не похоже на традиционную форму» и отметил, что это отдаленно похоже ризоморфы (нитчатые структуры грибов) Armillaria (опята).

Другой эксперт - миколог Хайке Ноймайстер-Кемп - уверен, что это грибной мицелий, скорее всего, из базидиомицетов. Он добавил, что грибок не опасен, хотя со временем из него может вырасти поганка или гриб, если его не удалить.