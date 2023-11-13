Эксперт рассказал, как защитить дачу от грабителей

Часто хозяева оставляют дачи без присмотра на зиму, поэтому к домам могут присмотреться грабители.

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Доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Сергей Сумкин рассказал, как защитить свою дачу от грабителей зимой. Об этом он сообщил в разговоре с Life.ru.

Эксперт рекомендует попросить соседей последить за домом зимой, если кто-то живет поблизости. Он отмечает, что соседям не обязательно заходить в дом регулярно, достаточно просто прогуливаться мимо и проверять, нет ли следов злоумышленников.

Сумкин говорит, что важно обрезать кусты и деревья, чтобы все, что происходит во дворе, было видно невооруженным глазом.

Доцент советует укрепить окна и двери, поставить на них ставни или решетки в качестве дополнительной защиты. Ценности и документы, говорит эксперт, лучше забрать домой.

По словам Сумкина, не надо распространять информацию о местонахождении дачи или отсутствии там вас в социальных сетях. Эти публикации могут привлечь грабителей.

"Воспользуйтесь приемами из фильма "Один дома": создайте впечатление своего присутствия на даче. Используйте таймеры для включения света внутри дома на определенное время, подключите радио к таймеру, чтобы создать шумовой фон".

Еще Сумкин советует установить освещение с датчиками движения, чтобы соседи видели, когда кто-то незнакомый проходит на территорию дома.

Эксперт отмечает, что лучшим способом отпугивания грабителей станет договор с охранным агентством. Частная охрана быстро среагирует на вызов и защитит дом от нежелательных гостей.