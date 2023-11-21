Как ускорить созревание авокадо в домашних условиях

Автор и ведущий научно-кулинарной программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, что нужно сделать, чтобы ускорить созревание манго и авокадо дома. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

© Unsplash

Многие авторы лайфхаков в интернете советуют использовать банановую кожуру в качестве удобрения для авокадо, но Малоземов этот метод отвергает.

По мнению эксперта, кожура только привлекает насекомых и вредителей, а также она быстра портится.

Малоземов рекомендует заменить банановую кожуру яблоком или киви.

«Если положить его вместе с манго или авокадо, например, в бумажный пакет, яблоко будет выделять достаточное количество газообразного растительного гормона этилена, который способствует созреванию фруктов».