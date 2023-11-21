Как ускорить созревание авокадо в домашних условиях

Стало известно, как можно ускорить созревание авокадо в домашних условиях
Автор и ведущий научно-кулинарной программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, что нужно сделать, чтобы ускорить созревание манго и авокадо дома. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.
Многие авторы лайфхаков в интернете советуют использовать банановую кожуру в качестве удобрения для авокадо, но Малоземов этот метод отвергает.
По мнению эксперта, кожура только привлекает насекомых и вредителей, а также она быстра портится.
Малоземов рекомендует заменить банановую кожуру яблоком или киви.
«Если положить его вместе с манго или авокадо, например, в бумажный пакет, яблоко будет выделять достаточное количество газообразного растительного гормона этилена, который способствует созреванию фруктов».
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