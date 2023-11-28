Стало известно, какие растения считаются самыми аллергенными

В топ самых сильных домашних аллергенов входят герань, папоротники, филодендрон и другие растения, говорит ландшафтный дизайнер Ольга Воронова в интервью «АиФ».

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Воронова отмечает, что непереносимость растений у каждого человека индивидуальна, но следующие растения вызывают аллергию чаще других:

Герань Папоротники Филодендрон Диффенбахия Алказия Цикламен Толстянка

Воронова утверждает, что опаснее всего герань и папоротники. В герани содержатся эфирные масла, которые вызывают головные боли, высыпания на коже и даже удушье.

«Папоротники же производят мелкие споры, которые, естественно, распространяются по всему помещению и могут вызвать проблемы с дыханием, в частности — сильный кашель».

Два других растения — лилии и гиацинты — выделяют очень сильные запахи, с которыми справятся не все.

Идеальными цветами для аллергиков Воронова называет тюльпаны и орхидеи, потому что они редко вызывают побочные реакции.