Стало известно, какие растения считаются самыми аллергенными
В топ самых сильных домашних аллергенов входят герань, папоротники, филодендрон и другие растения, говорит ландшафтный дизайнер Ольга Воронова в интервью «АиФ».
Воронова отмечает, что непереносимость растений у каждого человека индивидуальна, но следующие растения вызывают аллергию чаще других:
- Герань
- Папоротники
- Филодендрон
- Диффенбахия
- Алказия
- Цикламен
- Толстянка
Воронова утверждает, что опаснее всего герань и папоротники. В герани содержатся эфирные масла, которые вызывают головные боли, высыпания на коже и даже удушье.
«Папоротники же производят мелкие споры, которые, естественно, распространяются по всему помещению и могут вызвать проблемы с дыханием, в частности — сильный кашель».
Два других растения — лилии и гиацинты — выделяют очень сильные запахи, с которыми справятся не все.
Идеальными цветами для аллергиков Воронова называет тюльпаны и орхидеи, потому что они редко вызывают побочные реакции.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как пересадить растение и не убить его.