Агроном рассказал, какие сорта рукколы можно вырастить в квартире

Каждый может самостоятельно вырастить эту траву у себя дома, практически не прикладывая к этому усилий, уверяет агроном Денис Терентьев.

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В беседе с “Аргументами и фактами” он рассказал, что рукколе не нужно много света, поэтому ей вполне хватает естественных солнечных лучей.

По словам эксперта, после посева первые ростки можно заметить уже спустя пару-тройку дней. А через неделю можно будет насладиться первым урожаем. Агроном советует сажать такие сорта, как Спарта, Эйфория, Оливетта, Пасьянс и Виктория.

Эксперт признался, что его фаворит – голландский сорт Колтивата. Однако он зреет дольше, чем всерхскороспелые сородичи. Наиболее сильно его вкус раскрывается к двадцатому дню после первых росточков. Однако у сорта есть плюс – яркий аромат и приятный вкус с остринкой.

Терентьев порекомендовал не выращивать рукколу вблизи других трав, так как она довольно сильно разрастается.