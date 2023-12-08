Как перевести окна в зимний режим: пошаговая инструкция с фото

Холода вынуждают россиян самостоятельно переводить окна в зимний режим, чтобы в доме было комфортно находиться. Однако для этого важно знать несколько важных моментов.

О том, как перевести окна в зимний режим самостоятельно, читайте в нашем материале.

Надо ли переводить окна в зимний режим

С наступлением первых холодов многие россияне спешат перевести свои пластиковые окна в так называемый зимний режим, чтобы жилище не теряло тепло. Причем своими руками.

Однако не все так просто.

Некоторые специалисты считают, что в переводе окон на зимний режим самостоятельно нет никакой необходимости. Якобы на заводе окна производят таким образом, чтобы они работали исправно. Тем не менее есть случаи, когда дом или квартира нуждаются в том, чтобы все-таки перевести окна в зимний режим. Например, при наличии пластиковых окон. Это, кстати, можно сделать самостоятельно.

Как перевести пластиковые окна в зимний режим

Под тем, чтобы настроить окна на зимний режим, подразумевают регулировка упора, с которым они прилегают к раме. Многие считают, что, чем плотнее их контакт, тем меньше тепла помещение отдает морозной улице, создавая внутри комфортную атмосферу. В действительности сильный нажим на уплотнитель на протяжении долгого времени приведет к его деформации, что сократит срок службы окна.

Например, из окна начнет дуть из тех мест, которые ранее были хорошо уплотнены. А также ухудшится функционирование оконной ручки, ее станет тяжелее открывать. А затем она сломается. Также самостоятельный перевод окон в зимний режим таким образом аннулирует гарантию.

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Однако это не значит, что вам по любому вопросу надо обращаться к специалисту. В некоторых ситуациях есть смысл своими руками настроить окна на зимний режим. Для этого даже не придется менять уплотнитель. По мнению экспертов, для корректной и долгой службы окна нужно всего лишь не забывать переставить окна с прошлого на нынешний сезон.

Перевести окна в зимний режим самостоятельно: пошаговая инструкция

Перед тем как перейти к тому, чтобы настроить окна на зимний режим самостоятельно, подберите необходимые инструменты. Скорее всего, вам понадобятся следующие предметы:

Ключ-шестигранник

Пассатижи

Плоская отвертка

Ключ «звездочка»

Пошаговая инструкция по переводу окон в зимний режим с фото

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Откройте окно. Откройте окно и найдите торчащие элементы. Это так называемые цапфы или эксцентрики. Они расположены со всех сторон окна, а их количество зависит от его размеров. Именно они отвечают за силу прижима всего контура окна к раме. Для самостоятельного перевода окон на зимний режим вам надо отрегулировать положение цапф. Для этого воспользуйтесь перечисленными выше инструментами, следуя инструкции.

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Подберите инструмент. Цапфы бывают нескольких видов. На одних есть отверстия для ключей, на других — нет. Они могут быть овальными и квадратными. Но на любую из них обязательно найдется подходящий ключ. Чаще всего цапфы для перехода на зимний режим подкручивают шестигранником или ключом «звездочка». Овальные и без отверстий настраивают с помощью пассатижей. Самые крупные из них перенастраивают на зимний режим собственными руками, оттягивая те на себя, а затем нажимая, когда они принимают нужную позицию.

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Самостоятельно переведите окна в зимний режим. С помощью подходящего инструмента переведите цапфу в нужное направление. На него указывает риска на ней. Риска — это точка или линия на изделии, регулирующая положение эксцентриков и силы прижима окна к его основе. Зимой риска смотрит в сторону комнаты, летом — в сторону улицы. Есть также стандартный режим, когда она стоит либо снизу, либо посередине. Бывает такое, что на эксцентрике нет каких-либо обозначений. Тогда вам следует отрегулировать механизм надо отрегулировать таким образом, чтобы широкая часть легла на уплотнитель зимой, а в теплое время года сделать наоборот. Овальные элементы окна для перехода в зимний режим нужно ставить горизонтально. Летом менять его положение на вертикальное. Стандартная позиция овального — по диагонали. В теплое время года обязательно переведите окна из зимнего режима в летний. Если этого не сделать, уплотнитель деформируется настолько, что в итоге его придется полностью менять.

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Проверьте переведенные в зимний режим окна. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, вставьте в открытое окно бумажный лист. Затем закройте и попытайтесь вытащить бумагу. Если вы все сделали правильно и действительно перевели окна в зимний режим, бумага порвется или вытащится с большим трудом.