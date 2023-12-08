Эксперт по уборке рассказала, как вернуть блеск столовым приборам

Потускневшие серебряные столовые приборы могут расстроить любую хозяйку, особенно накануне новогоднего застолья. Как вернуть им блеск быстро и без особых затрат, изданию The Mirror рассказала эксперт по уборке Линси.

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Для того, чтобы не самые новые, но любимые приборы снова радовали глаз своим внешним видом, нужно выполнить следующие действия:

Застелить раковину фольгой;

Выложить на нее столовые приборы;

Залить их кипятком;

Посыпать приборы содой и солью.

По истечении 15 минут высушить приборы и протереть их безворсовой тряпкой.

По словам Линси, этот лайфхак всегда работает и действительно преображает приборы из серебра.