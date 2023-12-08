Эксперт по уборке рассказала, как вернуть блеск столовым приборам

Эксперт по уборке рассказала, как быстро вернуть блеск столовым приборам
Потускневшие серебряные столовые приборы могут расстроить любую хозяйку, особенно накануне новогоднего застолья. Как вернуть им блеск быстро и без особых затрат, изданию The Mirror рассказала эксперт по уборке Линси.
Для того, чтобы не самые новые, но любимые приборы снова радовали глаз своим внешним видом, нужно выполнить следующие действия:
- Застелить раковину фольгой;
- Выложить на нее столовые приборы;
- Залить их кипятком;
- Посыпать приборы содой и солью.
- По истечении 15 минут высушить приборы и протереть их безворсовой тряпкой.
По словам Линси, этот лайфхак всегда работает и действительно преображает приборы из серебра.
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