Назван эффективный способ по удалению любых пятен с матраса

Эксперт по уборке поделился с изданием The Mirror эффективным и бюджетным способом по удалению пятен любой сложности с матраса.

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Для приготовления смеси понадобится столовая ложка соли, 150 мл теплой воды, любое моющее средство, две столовые ложки белого спиртового уксуса и столовая ложка пищевой соды. Все ингредиенты нужно как следует перемешать и влить получившуюся жидкость в пульверизатор.

Прежде чем наносить раствор на пятно и растирать его тряпкой, необходимо равномерно засыпать его небольшим количеством соли.

Эксперт рекомендует прибегать к данному лайфхаку хотя бы раз в месяц, так как он удаляет не только пятна, но и оседающую на матрасе пыль.