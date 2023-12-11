Как распутать застрявшую фольгу за минуту

Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда нужно распутать рулон с фольгой, но сделать это быстро никак не получается. Один пользователь поделился лайфхаком, как сделать это в максимально сжатые сроки и без подручных средств.

© Unsplash

Как объяснил Робби Белл, нужно оторвать небольшой кусок фольги, сжать ее в комок и пройтись им по тому отрезку, где фольга спуталась. Делать это нужно, не сильно придавливая скрученный шарик к рулону.

Пользователи оценили этот лайфхак по достоинству. Они отметили, что теперь можно будет распутывать фольгу без ножа и других приспособлений, которыми можно как навредить себе, так и отрезать лишний кусок фольги.