Назван эффективный способ очистить плитку в ванной от плесени

Плесень может процветать в теплых и влажных помещениях с плохой циркуляцией воздуха. Под это описание в том числе подходит ванная комната.

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Если когда-то плитка в ней была белоснежной, а сейчас приносит исключительно желание заменить ее на новую, отчаиваться не стоит. В сети обсуждают один лайфхак, которым девушка поделилась со своими подписчиками.

Она рассказала, что столкнулась с такой проблемой: швы между плитками почернели из-за плесени. Ей захотелось как можно быстрее очистить их, затратив при этом минимум сил.

В итоге эффективное решение проблемы нашлось, и хозяйка поспешила поделиться им с другими.

Порядок действий следующий: нужно пропитать вату отбеливающим чистящим средством, разложить ее на почерневшие швы и подождать несколько часов. Девушка, например, оставила вату в ванной на ночь, а на утро никакой плесени не было.