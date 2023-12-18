«Рекомендую только его». Эксперт поделилась способом по удалению чайного налета

«Рекомендую только его». Эксперт поделилась способом по удалению чайного и кофейного налета с кружек
Скорее всего, каждый хоть раз сталкивался с чайным или кофейным налетом, который остается в виде колец внутри любимой кружки. Автор книг про уборку дома Венди Грэм рассказала изданию Express UK, как избавиться от неприятных глазу разводов.
По ее словам, для решения проблемы потребуются всего лишь два ингредиента, которые есть на любой кухне: кипяченая вода и сода. Порядок действий тоже простой: в кружку нужно насыпать чайную ложку соды, залить ее водой и оставить на полчаса.
По прошествии указанного периода времени следует вылить настоявшуюся смесь и хорошо промыть кружку моющим средством.
"Это настолько простой и безопасный способ удаления разводов, что я всегда рекомендую только его. До сих пор я не обнаружила ничего более эффективного, чем сода", – призналась Венди.
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