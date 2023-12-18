«Рекомендую только его». Эксперт поделилась способом по удалению чайного налета

Скорее всего, каждый хоть раз сталкивался с чайным или кофейным налетом, который остается в виде колец внутри любимой кружки. Автор книг про уборку дома Венди Грэм рассказала изданию Express UK, как избавиться от неприятных глазу разводов.

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По ее словам, для решения проблемы потребуются всего лишь два ингредиента, которые есть на любой кухне: кипяченая вода и сода. Порядок действий тоже простой: в кружку нужно насыпать чайную ложку соды, залить ее водой и оставить на полчаса.

По прошествии указанного периода времени следует вылить настоявшуюся смесь и хорошо промыть кружку моющим средством.

"Это настолько простой и безопасный способ удаления разводов, что я всегда рекомендую только его. До сих пор я не обнаружила ничего более эффективного, чем сода", – призналась Венди.