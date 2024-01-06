Как быстро убраться дома к Рождеству

Попробуйте облегчить свою задачу старыми проверенными способами.

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Самое грязное место

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И это не санузел! В зиму - это прихожая, где скапливается вся уличная грязь. Коврик, похожий на циновку, будет отлично удерживать грязь, и она не будет разноситься по всей квартире.

Отведите отдельное место для аксессуаров - шапки, перчатки уберите в отдельную корзину. И вот уже на глазах ничего лишнего.

Белоснежный санфаянс

Санузел привести в порядок помогут современные чистящие средства. Не поленитесь купить нормальный порошок или гель, и не придется оттирать ванну час-другой. Если у вас акриловая ванна, то задача займет ещё меньше времени: возьмите самое обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Считанные минуты, даже без перчаток - и ванна как новая.

Если начистить хромированные поверхности детским маслом, они будут блестеть как на витрине. Очистить кран или насадку для душа от известкового налета поможет столовый уксус.

Унитаз засверкает, если использовать для чистки горчичный порошок с добавлением в равных частях лимонной кислоты и кукурузного крахмала.

Мебель — как новая

Пятна, которые портят внешний вид дивана, поможет удалить чистая белая щетка с небольшим количеством спирта. Чтобы избавить мебель от неприятного запаха, добавьте в этот раствор щепотку пищевой соды.

Кристально чисто

Быстро привести в порядок зеркала и стёкла можно с помощью чая: 3 чайных пакетика на 100 мл воды. Оставьте его на час, чтобы напиток полностью остыл. После этого влейте чай в распылитель и нанесите на зеркальную поверхность. Чтобы не осталось разводов, используйте прорезиненную салфетку. Она отлично впитывает влагу, зеркала и стёкла будут сиять.

Хлопок: не оставляют царапин на поверхностях, отлично впитывают любые жидкости.

Латекс: не оставляют царапин, но их нельзя использовать в сухом виде.

Микрофибра: позволяет добраться до микротрещин в поверхностях, очистить их. Хорошо впитывает жидкость и не оставляет волокна после чистки.

Вискоза: для влажной уборки, не используются в сухом виде. Не повреждает поверхность.

Бамбук: служат очень долго, используются для всех типов поверхностей, считаются наиболее эффективным и дорогостоящим вариантом. Какие тряпки нужны во время уборки? Как выбрать нужную тряпку: