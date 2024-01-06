Ветеринар напомнил о смертельной опасности новогодних украшений для кошек

«Заподозрить непроходимость можно по клиническим признакам. Например, если питомец резко перестал кушать, его тошнит и он теряет вес. В такой случае, конечно, стоит немедленно обратиться к ветеринарному врачу. На приеме специалист точно определит причину такого состояния. Нередко доходит до хирургического вмешательства, так как без операции животное может умереть. "Дождик", как и любая нить, обладает режущими свойствами, поэтому доставать ее нужно очень аккуратно», — объяснил ветеринар.