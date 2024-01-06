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Ветеринар напомнил о смертельной опасности новогодних украшений для кошек

Елочные украшения наподобие «дождика» лучше не использовать, если дома есть животные, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, если питомцы проглотят мишуру, это чревато развитием кишечной непроходимости и может привести к смерти.

Ветеринар напомнил о смертельной опасности новогодних украшений для кошек
© News.ru

«Заподозрить непроходимость можно по клиническим признакам. Например, если питомец резко перестал кушать, его тошнит и он теряет вес. В такой случае, конечно, стоит немедленно обратиться к ветеринарному врачу. На приеме специалист точно определит причину такого состояния. Нередко доходит до хирургического вмешательства, так как без операции животное может умереть. "Дождик", как и любая нить, обладает режущими свойствами, поэтому доставать ее нужно очень аккуратно», — объяснил ветеринар.

В новогодние праздники в ветеринарные клиники по традиции активно поступают четвероногие пациенты со схожими проблемами, отметили ранее в московском комитете ветеринарии.

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Так, столичные врачи спасли кошку Шерри, у которой в пасти застряла блестящая наклейка в форме сердечка, прилипшая к нёбу. Острые края успели поранить ротовую полость. Вытащить несъедобный предмет оказалось не так просто, хозяевам пришлось обратиться к специалистам. Кошке повезло, потому что из-за особенной формы наклейки она не смогла ее проглотить.

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