Выяснилось, почему не стоит заправлять постель сразу

Оказывается, те из нас, кто не заправляет постель первым делом, возможно, на самом деле продлевают срок службы своего матраса, а не просто ленятся.

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Эксперт Лидия Ллойд, дизайнер текстиля для дома в M&S Home , объяснила, что если вы один из тех людей, которые не заправляют кровать, как только встают, то вы все делаете правильно — на самом деле это более гигиенично и позволяет дольше сохранять комфорт.

«Хотя может возникнуть соблазн сразу же застелить постель, рекомендуется давать матрасу и постельному белью дышать между использованиями, поскольку это помогает снизить вероятность появления пылевых клещей.

Чтобы кровать проветривалась, каждое утро откидывайте пуховое одеяло на полчаса, чтобы вся влага или естественные скопления аллергенов рассеялись. Также рекомендуется менять и стирать простыни еженедельно при горячей стирке при температуре выше 60 градусов, чтобы убить любые бактерии», — объяснила эксперт.

Когда дело доходит до глубокой чистки матраса, ее нужно делать «каждые шесть месяцев», используя смену сезона как ориентир. Лидия рекомендует использовать «насадку для обивки пылесоса, чтобы пройтись по всему матрасу, не забывая при этом о боковых сторонах». Вам также следует «уделить особое внимание швам и использовать насадку меньшего размера, чтобы удалить скрытую грязь».

«При появлении любых пятен важно следить за тем, чтобы вы не пропитывали матрас водой, поскольку некоторые наполнители, например пена с эффектом памяти, не предназначены для намокания. Вместо этого используйте метод точечной очистки и промокните следы раствором для удаления пятен», — поделилась она.