«Завораживающий» лайфхак показал всю скрытую грязь стиральных машин

Независимо от того, обращаете ли вы на это внимание или нет, даже в стиральной машинке на самом деле скапливается грязь.

© Unsplash

В одном из популярных сообществ в соцсетях назвали гениальный прием, который сделает стиральную машину намного чище и удалит всю скопившуюся грязь.

Так, группа родителей, объединившихся в группу «Mums Who Clean» в Facebook, придумала лайфхак и протестировала его — чтобы очистить машинку они предлагают просто бросить в нее таблетку для посудомоечной машины, включив стирку вхолостую на горячем режиме.

В результате, как рассказали сами пользователи, после использования таблетки, машина наполняется грязно-коричневой водой.

Соцсети

Некоторые пользователи решили не мелочиться и сразу использовать четыре таблетки за раз, чтобы убедиться, что их стиральная машина точно очистилась. Почти у всех вода стала грязной — но таблетки смогли очистить барабан.

«Решил попробовать использовать таблетки для посудомоечной машины, чтобы почистить стиральную машину — теперь я загипнотизирован», — отметил один из пользователей.