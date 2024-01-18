Ученые выяснили, какие собаки меньше болеют: маленькие или большие

Ученые изучили, как размер собаки может повлиять на ее здоровье.

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Так, исследование проекта Dog Aging Project сосредоточилось конкретно на размере собаки. Ученые искали потенциальные связи между размером и состоянием здоровья животных. В итоге эксперты изучили данные более чем 27 000 собак 238 пород.

В целом они обнаружили, что у более крупных собак чаще возникает множество различных диагностированных проблем со здоровьем, чем у мелких. Эти проблемы включали рак, заболевания уха, носа и горла, неврологические заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Однако у собак меньшего размера чаще развивались проблемы с глазами, сердцем и печенью, а также респираторные заболевания. Риск проблем с почками и мочевыводящей системой оказался одинаковым для больших и маленьких собак.

Эти закономерности сохранились даже после того, как исследователи попытались учесть такие факторы, как пол, место проживания собак и то, были ли они чистокровными или смешанными породами. Но и возраст, и размер, похоже, влияют на риск развития у собаки многих заболеваний в течение жизни.

Подобные исследования не могут напрямую доказать причинно-следственную связь между размером собаки и здоровьем — они могут лишь установить корреляцию. Но в сочетании с другими доказательствами полученные данные подтверждают идею о том, что более крупные собаки, как правило, живут меньше, чем собаки меньшего размера, говорят исследователи. Результаты, раскрытые в новой статье, могут также привести к появлению некоторых новых областей интереса для будущих исследований.