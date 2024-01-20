Биолог перечислил самые ядовитые домашние растения

«При обрезке надо стараться, чтобы рядом с вами не было ни детей, ни животных, потому что они, увидев, предположим, плющ, могут схватить это растение, чтобы поиграться с ним. Если на стебле выступила белая капля, и вы дотронулись до нее, то руки надо помыть. Если на руку попал млечный сок, и вы потерли глаз, соответственно, глаз начнет воспаляться: эффект от попадания сока на слизистую будет намного сильнее, чем от воздействия на кожу», – резюмировал Филин.