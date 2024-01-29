Агроном дал совет, как подготовить почву под рассаду

Есть множество споров касаемо прокаливания почвы: нужно ли делать это?

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Агроном Петр Синьковский в беседе с “Аргументами и фактами” рассказал, что в данном вопросе следует искать золотую середину. Важно не переборщить, но и вовсе не подготавливать почву к последующему посеву тоже нельзя.

По словам агронома, наилучшим решением в данном случае будет сделать пропаривание почвы, а не прокаливание. Этот способ поможет сохранить полезные компоненты в почве, но в то же время избавит ее от вредоносных грибков и нематод.

Синьковский рассказал, как сделать пропаривание. Если почва покупная, стоит положить закрытую новую упаковку в полиэтилен и поместить ее в емкость с кипятком, накрыв ее крышкой. Агроном посоветовал оставить пакет с почвой в воде до тех пор, пока она не остынет. Выставлять на холод почву не нужно.

С самостоятельно сделанными смесями почвы нужно поступить точно так же, отмечает агроном. После того, как почва пропарится, необходимо высыпать ее на ровную поверхность и дать просохнуть. После этого она будет готова к использо