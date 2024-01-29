Плюсы и минусы кошек породы мейн-кун: видео
Мейн-кун – это одна из самых популярных пород кошек в мире. Эти крупные, мускулистые животные с густой, пушистой шерстью отличаются дружелюбным характером и интеллектом.
Мейн-куны очень социальны и легко уживаются с людьми, в том числе с детьми. Они с удовольствием играют и откликаются на ласку. Мейн-куны любят общество хозяев и редко проявляют агрессию.
Однако у некоторых представителей этой породы встречаются проблемы со здоровьем, в частности, врожденные пороки сердца и нарушения пищеварения. Поэтому при содержании мейн-куна важно придерживаться рекомендаций ветеринаров по кормлению и уходу, чтобы минимизировать риски для здоровья питомца.
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