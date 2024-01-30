Специалисты Тульского областного экзотариума зоотехник Виктория Чибисова и кипер Ирина Зимина рассказали о содержании сурикатов в домашних условиях.

Сурикаты - небольшие зверьки семейства мангустовых. Они живут в Южной Африке и населяют пустынные и засушливые районы, обычно обитают стаями. Зверьки роют норы для жилья и добывают корм, поэтому у них острые когти на передних лапах.

Зоотехник отметила, что норы имеют разветвления и достаточно сложную систему ходов, также сурикаты могут мигрировать, так как рано или поздно их жилища приходят в негодность, а в них заселяются паразиты.

Едят зверьки в дикой природе насекомых, при этом считаются хищниками. Кроме того, они достаточно агрессивно относятся к своим сородичам. Сами по себе они очень осторожные и пугливые. Драки случаются за территорию и кормовые площади.

В дикой природе сурикаты стараются не встречаться с опасностью, поэтому прячутся в норах. В семье сурикатов царит матриархат и всегда есть главная самка, которая решает, куда пойдет семья. Основная сложность содержания их дома - выкорм.

По словам кипера, маленького суриката нужно выкармливать несколько недель по часам. Ночью и днем интервал одинаковый. А потом он будет везде ходить за хозяином, так как теперь они в одной стае. Ирина Зимина продолжила:

«Кормление происходит несколько раз в день. В рацион входят мыши, цыплята, обязательно насекомые, творог, перепелиные яйца, фрукты с овощами. Следует изучить много информации перед заведением такого животного»

Сурикаты могут нормально взаимодействовать с животными, но они должны быть в семье изначально. Также зверьки агрессивно относятся к чужакам и нападают на них, могут даже прикусить.

Этих хищников можно приучить к лотку. Эксперты советуют купить большую клетку, чтобы закрывать животных при уходе из дома, иначе они подправят обстановку по своему вкусу.

В дикой природе сурикаты курлычат, чтобы коммуницировать с другими. Они постоянно вокализируют, а замолкают, только когда спят.

Специалисты не советуют заводить суриката, потому что у хищника острые зубы, он плохо поддается дрессировке и может укусить. Дома они могут навести беспорядок. Также от них исходит неприятный запах, но от него можно избавиться при стерилизации. Главное - ему всегда нужен компаньон.

Когда сурикат тоскует, у него появляются различные заболевания, в том числе и психического характера. А после этого может ослабнуть иммунитет. Сами животные активны, с ними нужно всегда заниматься и играть. Пассивный сурикат - тревожный сигнал.

Если же суриката все-таки завели, он будет очень милым в своей привязанности к хозяину, будет различать, где свои, а где чужие. Кроме того, за зверьком интересно наблюдать. Завести можно одомашненного суриката, который вырос в квартире и его выкармливали люди. Однако потом он будет долго привыкать к новому хозяину.

Сурикату нельзя находиться на сквозняках, так как они звери южные. Чибисова посоветовала:

«Если в квартире прохладно, необходима лампа обогрева, чтобы не спровоцировать простудные заболевания. У сурикатов бывают выделения из носа и проблемы с глазами вирусного и бактериального характера»

Особенно следить нужно за дверными проемами, медикаментами и за электропроводкой. Птиц и грызунов вместе с сурикатами заводить нельзя, так как они не приживутся с ними. А дети не должны обижать животное, чтобы оно не проявляло агрессию и не укусило ребенка, пишет Тульская служба новостей. Зимина заключила:

«Не стоит смотреть фильмы о сурикатах при них, потому что они будут слышать звуки дикой природы и понимать их. Они у меня услышали звук хищной птицы по телевизору один раз, очень испугались и спрятались, долго не могла их успокоить»

Тем временем российских школьников предлагают учить грамотному уходу за питомцами.