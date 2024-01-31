Многие не любят стирать шторы, потому что это предполагает муторный процесс снятия и последующего надевания многочисленных крючков на тюль. Ведь это занимает кучу времени и сил.

Однако есть хитрый способ, позволяющий постирать шторы вместе с крючками, не тратя время на их снятие.

Для этого нужно аккуратно снять всю штору вместе со всеми крючками целиком. Затем в том месте, где расположены сами крючки, необходимо плотно свернуть ткань, чтобы крючки оказались внутри этого свертка.

Поверх свернутого участка с крючками надевается носок, резинка которого плотно фиксирует эту часть, не давая ей развернуться.

После этого штору вместе с закрепленными таким образом крючками можно спокойно загружать в стиральную машину и стирать как обычно. Резинка носка надежно удержит крючки внутри свертка на протяжении всего цикла стирки.