Знакомая ситуация – обнаруживаешь дырку на любимой куртке, а под рукой нет ниток и иголки, чтобы ее заштопать. Но есть простой способ временно залатать такую дырку без шитья и даже без ниток. Для этого понадобятся всего лишь яичный белок и утюг.

Первым делом отделите яичный белок от желтка. Затем аккуратно промажьте белком дырку на куртке с внутренней стороны. После этого возьмите утюг, включите его на минимальную температуру и осторожно прогладьте через пергамент промазанные яичным белком места на ткани.

В результате таких действий белок сварится прямо на ткани, образуя прочную пленку, которая надежно закроет дыру. Этот способ, конечно, не заменит полноценную штопку, но позволит временно починить куртку прямо на ходу, когда под рукой нет необходимых для шитья материалов.