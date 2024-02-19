Пять бытовых привычек, которые сводят с ума

Бытовые привычки можно условно поделить на полезные и вредные.

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При этом среди последних есть потенциально опасные, которые усиливают тревожность и приносят больше проблем, нежели облегчения о них психолог Майя Тум рассказала изданию Life.ru.

Абсолютный порядок

Складывание вещей по цветам, формам и пропорциям, соблюдение идеального порядка в самых разных мелочах может свидетельствовать не только о педантичности человека, но и о его психологическом состоянии.

"Если расположение вещей в определённом порядке выступает действием отвлечься от неприятных мыслей, которые навязчиво застряли в голове, то не исключено, что это симптом ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство)".

Стерильность

Соблюдать гигиену можно и нужно как ради себя любимого, так и ради окружающих, однако всему есть мера. На ОКР может указывать и непреодолимое желание помыть руки или продезинфицировать их антисептическим средством после рукопожатия или взаимодействия с дверной ручкой.

Чем больше, тем лучше

Речь идет о привычки скупать для дома ненужные вещи, без которых можно прекрасно обойтись. Подобное поведение является разновидностью зависимого поведения, отмечает психолог. Этот ритуал помогает справляться со стрессом и грозит развитием шопоголизма.

Бессмысленное накопительство

Желание сохранить в доме старые и ненужные вещи, от которых давным-давно пора избавиться, еще один тревожный звоночек.

"Важно знать, что симптом может проявляться на фоне повреждённой лобной доли мозга, вследствие травм, деменции и других психических нарушений".

Рассеянность

Если человек все чаще забывает любимый рецепт, куда он положил половник или оплатил ли счета, то, возможно, имеет место хронический стресс, на фоне которого развивается в том числе рассеянность.

"Если вы заметили, что ваши близкие, которые всегда отличались стремлением к порядку, стали рассеяны, а в их доме появился хронический беспорядок, то это повод обратиться за консультацией к специалисту", резюмировала эксперт.