Как правильно «приручить» борщевик, пояснил эксперт

«Там, где растет борщевик, каждый год ложится большая растительная масса. Она перегнивает, и получается отличный гумус, почти чернозем, из которого получается отличная земля для сада и теплиц. Одна проблема — из нее полезет борщевик. Но это решается просто — нужно после всходов, пока борщевик маленький, один раз „протяпать“ землю. И все», — рассказал эксперт.