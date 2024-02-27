Как правильно «приручить» борщевик, пояснил эксперт
Борщевик нелюбим дачниками, потому как заполняет собой огромные пространства и его не так просто истребить. Бытует мнение, якобы почва, где растет этот сорняк, непригодна для выращивания других культур. Однако это не совсем не так.
О том, как правильно использовать почву из-под борщевика, «Аргументам и фактам» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
По словам эксперта, советские ученые, решившие разводить борщевик, обладали всеми необходимыми знаниями. Однако простым дачникам приручить это растение мешает неполное понимание ситуации.
«Там, где растет борщевик, каждый год ложится большая растительная масса. Она перегнивает, и получается отличный гумус, почти чернозем, из которого получается отличная земля для сада и теплиц. Одна проблема — из нее полезет борщевик. Но это решается просто — нужно после всходов, пока борщевик маленький, один раз „протяпать“ землю. И все», — рассказал эксперт.
Андрей Туманов считает, что в будущем у растения еще будет шанс проявить себя и быть полезным обществу.
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