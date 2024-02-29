Эффективный способ вывести с матраса самые стойкие пятна

С удалением пятен с постельного белья справиться относительно просто, а вот про поддержание свежести матраса сказать то же самое нельзя. Женщина по имени Вики Коллис поделилась любимым проверенным лайфхаком, который помогает ей справляться даже с самыми стойкими разводами.

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Для приготовления волшебного раствора потребуются три ингредиента: пищевая сода, белый уксус и жидкое мыло. Все продукты нужно перемешивать до тех пор, пока они не превратятся в единую смесь, по консистенции напоминающую зубную пасту.

После этого следует нанести получившееся средство на пятно, подождать несколько минут и удалить смесь тряпкой.

"Ух ты – это все, что я могу сказать! Меняет правила игры! Смесь справляется с любыми пятнами, а сделать ее очень просто", – нахваливает лайфхак Вики.