Растения, которые нужно обрезать в марте для их лучшего цветения летом
Своевременная обрезка растений позволяет продлить им жизнь. Эксперт по садоводству Крейг Уилсон рассказал изданию Express, какие цветы необходимо обрезать в преддверии весны, чтобы стимулировать их новый рост.
Глицинию можно обрезать как в феврале и марте, так и во второй половине лета. Для успешного выполнения задачи нужно подстричь цветок так, чтобы на каждом побеге осталось не более двух почек.
Март – идеальное время для обрезки роз, уверяет Уилсон. Выполнение нехитрых действий освежит внешний вид растения и зарядит его энергией на предстоящий сезон.
Гортензии также нужно обрезать в феврале либо марте, чтобы к лету они могли отрастить новые сильные стебли. Красивые крупные лепестки появятся на них в середине-конце лета, прогнозирует специалист.
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