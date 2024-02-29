Растения, которые нужно обрезать в марте

Своевременная обрезка растений позволяет продлить им жизнь. Эксперт по садоводству Крейг Уилсон рассказал изданию Express, какие цветы необходимо обрезать в преддверии весны, чтобы стимулировать их новый рост.

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Глицинию можно обрезать как в феврале и марте, так и во второй половине лета. Для успешного выполнения задачи нужно подстричь цветок так, чтобы на каждом побеге осталось не более двух почек.

Март – идеальное время для обрезки роз, уверяет Уилсон. Выполнение нехитрых действий освежит внешний вид растения и зарядит его энергией на предстоящий сезон.

Гортензии также нужно обрезать в феврале либо марте, чтобы к лету они могли отрастить новые сильные стебли. Красивые крупные лепестки появятся на них в середине-конце лета, прогнозирует специалист.