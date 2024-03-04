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Какие работы в саду нельзя делать в марте

В первый весенний месяц многих так и тянет приступить к работам в саду. Однако эксперты утверждают, что в этот период некоторые дела рано начинать. Об этом сообщает Express.

Какие работы в саду нельзя делать в марте
© Unsplash.com

Британский эксперт Монти Дон считает, что луковицы растений можно сажать практически круглый год. Однако их ни в коем случае нельзя трогать весной.

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«Не обрезайте, не связывайте и не убирайте листья каких-либо луковиц, но позвольте им умереть естественным образом. Потому как цветок следующего года создается в процессе фотосинтеза листвы», — объяснил эксперт.

Монти Дон рекомендует не трогать старые луковицы до июня. В этот момент от них должно остаться совсем немного. Королевское садоводческое сообщество призывает не трогать луковичные растения в течение шести недель после окончания цветения.

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