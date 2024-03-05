Хитрый трюк, благодаря которому орхидея будет цвести каждый год

Орхидея – удивительно красивый цветок, который, по мнению специалистов, требует не так уж много внимания и усилий. Эксперт по выращиванию растений Шейн Диббс рассказал изданию Express о хитром трюке, благодаря которому орхидея будет цвести каждый год.

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При выращивании цветка дома можно стимулировать его цветение, в том числе за счет изменения температуры в помещении в определенный момент цикла роста.

Для того, чтобы орхидея цвела каждый год, Диббс рекомендует ставить ее на ночь в прохладную комнату либо понижать температуру в той комнате, в которой находится растение, если это возможно.

"Понижение температуры на пять градусов, обычно осенью, будет стимулировать цветение орхидеи".