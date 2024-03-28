На просторах интернета можно найти огромное количество проверенных эффективных лайфхаков, которые пригодятся в быту. На этот раз девушка по имени Анжела Лантер рассказала изданию Express, как стирать полотенца, чтобы они приятно пахли и оставались пушистыми.

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Порядок действий следующий. Нужно:

Загрузить полотенца в стиральную машину. Засыпать порошок. В отсек для кондиционера залить небольшое количество белого уксуса. Выбрать невысокую температуру для стирки – со словам Анжелы, достаточно и 60 градусов.

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Но это еще не все. После нужно отправить полотенца в повторную стирку, предварительно насыпав прямо в барабан пару ложок пищевой соды.

"Этот лайфхак удаляет запахи и делает полотенца такими пушистыми и приятными на ощупь, что создается впечатление, будто они новые".

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