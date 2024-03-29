Лучшее средство для удаления известкового налета в унитазе

Известковый налет захватывает самые разные поверхности в доме: чайники, стиральные машин, душевые перегородки и, конечно, же унитазы. Эксперт по уборке Джен Нидхэм рассказала изданию Express, с помощью какого волшебного средства можно избавиться от грязи за считанные минуты.

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Лучше всего с задачей справляются не пищевая сода и белый уксус, как считают многие хозяйки, а пемза. Вулканическое стекло отлично удаляет ненавистный налет: достаточно аккуратно пройтись по загрязненным участкам, и их словно и не бывало.

Простой способ очистить душевую кабину от известкового налета

Перед тем, как предпринимать активные действия, нужно слить воду из унитаза, обратила внимание Джен Нидхэм. Движения же должны быть аккуратными – иначе можно нанести урон поверхности.

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