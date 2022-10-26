Названы способы повысить либидо после 50 лет

Кейт Тейлор, британский секс-эксперт, назвала способы поднять либидо людям старше 50 лет. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Кадр из фильма "В поисках праздника" Кадр из фильма "В поисках праздника"

Тейлор отметила, что причина пониженного либидо у женщин после 50 кроется в менопаузе. Также возрастные изменения могут подорвать уверенность в себе, из-за чего появляется отсутствие желания.

Она посоветовала женщинам полюбить свое тело. Для этого нужно ежедневно называть вещи, которые вы считаете в себе сексуальными. Мужчинам нужно с 40 лет начинать тщательнее следить за уровнем гормонов.

Парам она предложила заняться совместной активностью, чтобы повысить либидо и сделать отношения еще более близкими. Тейлор посоветовала изучать иностранный язык вместе, заняться виртуальными играми и ходить на совместное свидание. Одно из таких она предложила устроить в бассейне. Ссылаясь на исследование из Гарварда она отметила, что интимная жизнь лучше у людей, которые занимаются плаванием.

Также эксперт отметила, что не стоит подключать интимные игрушки, так как они могут только навредить.