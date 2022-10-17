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1 час назад

Сексолог Редькина объяснила опасность отношений на расстоянии

Мира Маркина

Психолог-сексолог Юлия Редькина в беседе с "Лентой.ру" раскрыла минусы отношений на расстоянии.

Сексолог раскрыла опасность отношений на расстоянии
Фото: Кадр из фильма "Один день"Кадр из фильма "Один день"

По словам эксперта, если партнеров устраивает данный тип отношений, такая пара может "комфортно существовать, хоть всю жизнь".

Зачастую проблемы начинаются, когда дистанционные отношения – вынужденная мера. В таком случае ситуация становится серьезным испытанием для влюбленных. По мнению Редькиной, для партнеров важно договориться о том, как будут проходить встречи, поскольку интимная близость – одна из важнейших составляющих отношений.

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Вместе с тем сексолог посоветовала запастись терпением:

"Это время, которое паре важно пережить. Для этого важно понимать, что после окончания отношений на расстоянии, все придет в норму и люди снова будут вместе".

В заключение эксперт добавила, что в дистанционных отношениях скорее нет плюсов и минусов. Это сложный период, который является для пары проверкой на прочность.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что сексолог Снеговая назвала психологический прием, который поможет перестать стесняться своего тела.

Психология,Юлия Редькина,
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