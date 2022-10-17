Сексолог раскрыла опасность отношений на расстоянии

Психолог-сексолог Юлия Редькина в беседе с "Лентой.ру" раскрыла минусы отношений на расстоянии.
По словам эксперта, если партнеров устраивает данный тип отношений, такая пара может "комфортно существовать, хоть всю жизнь".
Зачастую проблемы начинаются, когда дистанционные отношения – вынужденная мера. В таком случае ситуация становится серьезным испытанием для влюбленных. По мнению Редькиной, для партнеров важно договориться о том, как будут проходить встречи, поскольку интимная близость – одна из важнейших составляющих отношений.
Вместе с тем сексолог посоветовала запастись терпением:
"Это время, которое паре важно пережить. Для этого важно понимать, что после окончания отношений на расстоянии, все придет в норму и люди снова будут вместе".
В заключение эксперт добавила, что в дистанционных отношениях скорее нет плюсов и минусов. Это сложный период, который является для пары проверкой на прочность.
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