Раскрыт вид спорта, который повышает желание у женщин

Ученые из Университета Сакарья в Турции обнаружили, что занятия пилатесом положительно влияют на уровень либидо у женщин. Работа опубликована в испанском журнале Revista Internacional de Andrología.

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Урологи провели исследование, в котором приняли участие 36 женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Все они состояли не менее трех месяцев в регулярных интимных отношениях, и у них был регулярный менструальный цикл. При этом каждая из участниц имела проблемы в сексуальной сфере: у них была зафиксирована сексуальная дисфункция. Она включает в себя такие симптомы как отсутствие полового влечения, трудности с возбуждением или оргазмом, а также боль во время секса.

В качестве эксперимента женщинам было предложено посещать на протяжении трех месяцев дважды в неделю занятия пилатесом. В результате выяснилось, что тренировки повлияли на их самооценку: она повысилась с 12 до 29 баллов (по 95-балльной шкале). При этом возрос и уровень желания интимной близости на 136 процентов. Они стали чаще на 140 процентов испытывать оргазмы, и болевые ощущения во время секса уменьшились на 116 процентов.