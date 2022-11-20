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2 часа назад

Врач Абакумов назвал неочевидные причины проблем в интимной жизни

Мира Маркина

Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал о неочевидных причинах проблем в интимной жизни пар. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Врач назвал неочевидные причины проблем в сексе
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, снижение сексуального желания может быть связано с тем, что партнеры спят под одним одеялом и начинают одинаково пахнуть.

"Это чувствуется на инстинктивном уровне. Тогда пропадает желание, потому что странно хотеть самого себя или члена семьи", — объяснил врач.

Кроме того, на уровень сексуального влечения влияют такие факторы, как просмотр телевизора перед сном, храп, а также стресс, лишний вес, обезвоживание и жесткие диеты.

Названы причины проблем с интимной жизнью в долгих отношениях

Ранее был найден способ сохранить страсть в отношениях после 50 лет.

Любовь,Олег Абакумов,
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