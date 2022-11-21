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57 минут назад

Врач Абакумов перечислил скрытые причины интимных проблем

Мира Маркина

Когда пара спит под одним одеялом, это может негативно сказаться на их сексуальной жизни. Почему – в своем Telegram-канале объяснил терапевт и пульмонолог Олег Абакумов.

Названы скрытые причины проблем в сексе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению специалиста, когда супруги или партнеры постоянно спят под одним одеялом, то несколько лет спустя, они обретают одинаковый запах.

“Это чувствуется на инстинктивном уровне. Тогда пропадает желание, потому что странно хотеть самого себя или члена семьи”, — объяснил специалист.

Самые глупые фразы мужчин про секс

Врач перечислил еще несколько причин, которые снижают влечение друг к другу со временем. К ним относятся просмотр телевизора перед сном, храп, а также стресс и женские истерики, свидетелями которых становится партнер. Ожирение, обезвоживание и жесткие диеты также, по мнению Абакумова, не способствуют активной половой жизни.

Ранее “Рамблер” писал, можно ли требовать от партнера продолжение секса после оргазма.

Любовь,Олег Абакумов,
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