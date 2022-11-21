Названы скрытые причины проблем в сексе

Когда пара спит под одним одеялом, это может негативно сказаться на их сексуальной жизни. Почему – в своем Telegram-канале объяснил терапевт и пульмонолог Олег Абакумов.

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По мнению специалиста, когда супруги или партнеры постоянно спят под одним одеялом, то несколько лет спустя, они обретают одинаковый запах.

“Это чувствуется на инстинктивном уровне. Тогда пропадает желание, потому что странно хотеть самого себя или члена семьи”, — объяснил специалист.

Врач перечислил еще несколько причин, которые снижают влечение друг к другу со временем. К ним относятся просмотр телевизора перед сном, храп, а также стресс и женские истерики, свидетелями которых становится партнер. Ожирение, обезвоживание и жесткие диеты также, по мнению Абакумова, не способствуют активной половой жизни.