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1 час назад

Психологи объяснили, почему женщины хотят секса реже мужчин

Мира Маркина

Ученые из Университета штата Оклахома заявили, что женщины реже хотят интимной близости с партнером из-за низкого уровня тестостерона. Исследование опубликовано в журнале Biological Psychology.

Психологи объяснили, почему женщины хотят секса реже мужчин
Фото: pxhere.compxhere.com

Психологи провели исследование, в котором приняли участие 48 пар молодоженов. Всем партнерам провели тестирование на когнитивные способности. Также пары прошли опрос о мужской и женской половых ролях и сдали анализы слюны для определения уровня тестостерона. После чего на протяжении двух недель они заполняли опросник о сексуальном влечении друг к другу, удовлетворенности браком, своей самооценке и уровне стресса.

Оказалось, что мужчины испытывали более сильное влечение, чем женщины. При этом результаты анализов показали у них более высокий уровень тестостерона. Это единственный фактор из всех проанализированных когнитивных, биологических и эмоциональных, который смог объяснить разницу в сексуальном влечении у мужчин и женщин.

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