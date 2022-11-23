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3 часа назад

Пользователи Reddit обсудили случаи, в которых отказываются от секса

Мария Каткова

Комментаторы на форуме Reddit назвали вещи, которые заставляют их отказываться от секса. Это они обсудили в ответе на вопрос одного из пользователей.

Мужчины назвали случаи, в которых отказываются от секса
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мужчины признались, что отказываются от секса, если слышат громкие звуки: детский плач за стенкой, голоса родителей или смех партнерши.

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Также они заявили, что желание пропадает, если партнерша просит мужчину закончить побыстрее. Один из пользователей заявил, что не может противостоять неприятным запахам, поэтому просит принимать душ до того, как его партнерша ложится с ним в постель.

Ранее сообщалось, что названы скрытые причины проблем в сексе.

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