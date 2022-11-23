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2 часа назад

Сексолог Путинцева назвала неуверенность главной причиной измен

Мария Каткова

Каролина Путинцева, сексолог, назвала основные причины измен в браке. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. При сборе информации она основывалась на собственном исследовании и других работах психологов.

Сексолог назвала причины измен в браке
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт рассказала, что 78% подписчиков переживали измену. Из них 57% заявили, что измена для них не будет поводом для расставания.

Психологи объяснили, почему женщины хотят секса реже мужчин

Сексолог также высказалась о причинах измен. Наиболее распространенной, по ее мнению, является неуверенность в себе. Так с помощью измены человек хочет доказать, что привлекателен для других людей. Также люди становятся неверными из-за нарушения отношений между супругами, отсутствия одинаковых интересов, отказа от секса, разочарования в партнере и мести.

Ранее сообщалось, что стали известны тайные секс-желания женщин в отношениях.

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