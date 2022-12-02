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1 час назад

Блогер рассказала о плюсах интима с разведенными мужчинами

Мира Маркина

Австралийская секс-блогер и ведущая Яна Хокинг рассказала о том, чем, на ее взгляд, хороши для интимных отношений разведенные мужчины. Ее слова опубликованы в Daily Mail.

Блогер рассказала о плюсах интима с разведенными мужчинами
Фото: UnsplashUnsplash

Хокинг утверждает, что мужчины, побывавшие в браке, очень романтичны. Ведь для них ухаживать и ходить на свидания – это что-то трепетное и очень приятное, так как они просто-напросто соскучились по такой возможности.

«Они ухаживали, были вежливы и так отстали от жизни, что это были старомодные встречи. Мы созванивались, а не писали сообщения, ужинали в хорошем ресторане, а не пили в сомнительном баре», — уточнила девушка.

Помимо этого секс-блогер отметила, что такие мужчины очень активны в постели. Хокинг объясняет это тем, что перед разводом, вероятно, интима у этих мужчин было крайне мало, потому они, вернув его в свою жизнь, "устраивают настоящую дискотеку по одеялом", как описала это Яна.

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Однако Хокинг подчеркнула, что в идеале после развода мужчины должен пройти хотя бы год, чтобы тот был готов к новым отношениям и привел все свои мысли в порядок.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых нелепых поступках мужчин во время интима по словам блогерши.

Любовь,
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