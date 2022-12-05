Ученые: как связаны количество партнеров и шансы на брак

Социологи Николас Вулфингер и Сэмюэл Перри провели исследование, результаты которого были опубликованы в издании PsyPost. Ученых заинтересовало, существует ли зависимость между количеством сексуальных партнеров и вероятностью после этого заключить брак.
К желанию провести исследование их подтолкнули утверждения автора книги "Дешевый секс" социолога Марка Регнеруса. В своей книге он отмечает, что сокращение количества регистрируемых официально отношений напрямую связано с доступностью секса и порнографических материалов.
Для получения достоверных результатов, респондентов, участвующих в опросе, интервьюировали регулярно, начиная с 1997 года. В исследовании учитывалось мнение более чем 10 тысяч человек.
Социологам удалось заключить, что количество сексуальных партнеров действительно влияет на вероятность заключения брака, однако лишь в краткосрочной перспективе.
«Добрачный секс не оказывает долгосрочного влияния на шансы на брак, по крайней мере, для подавляющего большинства людей. Но, если вы хотите выйти замуж или жениться, помните, что наличие нескольких партнеров в любой год значительно снижают шансы на брак. То же самое и с отсутствием сексуальных партнеров. Вы не можете выиграть, если не играете», – пояснил социолог Николас Вулфингер.
Ранее "Рамблер" рассказывал о последствиях недостатка интима для пары.