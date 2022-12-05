Ученые: как связаны количество партнеров и шансы на брак

«Добрачный секс не оказывает долгосрочного влияния на шансы на брак, по крайней мере, для подавляющего большинства людей. Но, если вы хотите выйти замуж или жениться, помните, что наличие нескольких партнеров в любой год значительно снижают шансы на брак. То же самое и с отсутствием сексуальных партнеров. Вы не можете выиграть, если не играете», – пояснил социолог Николас Вулфингер.