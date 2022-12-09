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1 час назад

Сексолог объяснила, зачем нужен флирт на стороне

Катя Кобышева

Сексолог и психолог Несс Купер рассказала о причинах, по которым продолжают флиртовать люди, уже состоящие в отношениях. Ее слова приводит издание Metro.

Сексолог объяснила, зачем нужен флирт на стороне
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению эксперта, чаще всего причинами флирта на стороне становятся скука и неудовлетворенность.

«Приближается пора вечеринок, и на них вы можете заметить, как ваш знакомый с кем-то флиртует. При этом вам известно, что этот человек состоит в длительных отношениях, но по какой-то причине скрывает это», — заметила Несс Купер.

Эксперт также сообщила, что кому-то может не хватать мотивации и развития в отношениях, кому-то непонимание в паре.. Но Несс Купер предупреждает, что флирт с другими может усложнить ситуацию вплоть до потери отношений. А самооценку нужно поднимать другими способами.

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