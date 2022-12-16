Неочевидные опасности занятий сексом из чувства долга

Нередко женщины соглашаются на близость из чувства долга перед партнером. Секс-коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Евгения Морозова утверждает, что такой подход чреват неприятными последствиями. Ее слова приводит «Лента.ру».

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Секс без желания и сексуального влечения вреден, заявила эксперт. По ее словам, женщины, соглашающиеся на близость исключительно из чувства долга, со временем замыкаются в себе.

Кроме того, такой секс может привести и к развитию физических проблем, добавила коуч. Если женщина недостаточно возбуждена, у нее не будет выделяться необходимое количество смазки, что чревато травмированием слизистой, подчеркнула специалист. Она отметила, что через микротрещины могут попасть инфекция в мочеполовые пути, которая станет причиной развития женских болезней и растяжения мышц влагалища.

"Кроме того, если у женщины отсутствует разрядка, появляется застой крови в районе таза, это в дальнейшем может спровоцировать заболевания матки и яичников", — добавила Морозова.

Если женщина не получает удовольствия от интимной близости, со временем она начнет ее избегать, отметила коуч. Это, по ее словам, может послужить причиной разлада в паре и мужским изменам.

"Если желания заниматься сексом нет на постоянной основе, с этим срочно нужно разбираться с помощью специалистов. Если не хочется моментами — это нормально, все мы живые люди, мы можем приболеть или просто устать. Объясните ясно своему партнеру, почему сегодня нет — адекватный мужчина никогда не обидится на отказ", — резюмировала коуч.