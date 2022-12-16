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26 минут назад

Секс-коуч Морозова раскрыла неочевидные опасности занятий сексом из чувства долга

Катерина Саломе

Нередко женщины соглашаются на близость из чувства долга перед партнером. Секс-коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Евгения Морозова утверждает, что такой подход чреват неприятными последствиями. Ее слова приводит «Лента.ру».

Неочевидные опасности занятий сексом из чувства долга
Фото: pixabay.compixabay.com

Секс без желания и сексуального влечения вреден, заявила эксперт. По ее словам, женщины, соглашающиеся на близость исключительно из чувства долга, со временем замыкаются в себе.

Кроме того, такой секс может привести и к развитию физических проблем, добавила коуч. Если женщина недостаточно возбуждена, у нее не будет выделяться необходимое количество смазки, что чревато травмированием слизистой, подчеркнула специалист. Она отметила, что через микротрещины могут попасть инфекция в мочеполовые пути, которая станет причиной развития женских болезней и растяжения мышц влагалища.

"Кроме того, если у женщины отсутствует разрядка, появляется застой крови в районе таза, это в дальнейшем может спровоцировать заболевания матки и яичников", — добавила Морозова.

Сексолог объяснила, зачем нужен флирт на стороне

Если женщина не получает удовольствия от интимной близости, со временем она начнет ее избегать, отметила коуч. Это, по ее словам, может послужить причиной разлада в паре и мужским изменам.

"Если желания заниматься сексом нет на постоянной основе, с этим срочно нужно разбираться с помощью специалистов. Если не хочется моментами — это нормально, все мы живые люди, мы можем приболеть или просто устать. Объясните ясно своему партнеру, почему сегодня нет — адекватный мужчина никогда не обидится на отказ", — резюмировала коуч.

Ранее мы писали о том, что сексолог раскрыла простые секреты женских оргазмов.

Любовь,Евгения Морозова,
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